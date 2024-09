Le malattie mentali raccontate dalle star

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Io sono un po’ matto e tu?" è il film del regista Dario D’Ambrosi che racconta in modo originale, attraverso gli attori del Teatro Patologico e un cast d’eccezione composto da Claudio Santamaria, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Raoul Bova ed Edoardo Leo i disturbi psichici di cui soffrono milioni di italiani. Oggi, alla presenza di Claudia Gerini, alle 21.30 sarà in anteprima nazionale al cine-teatro Rossini per il Civitanova Film Festival. L’uscita nei cinema è prevista il 7 ottobre. D’Ambrosi, non è facile portare sul grande schermo i disturbi del comportamento "È stato un grandissimo progetto unire un cast stellare come questo a trenta attori disabili psichici. Gli attori vip hanno avuto pazienza, ma soprattutto delicatezza e sensibilità, sapevano che stavano lavorando con ragazzi anche sotto psicofarmaci e non è facile. Per me questo è un po’ il successo di questo film.