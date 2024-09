Juventus-Napoli 0-0 Politano | Sappiamo anche soffrire Conte ha portato entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Sapevamo di trovare della difficoltà, laè una squadra forte soprattutto in casa. Potevamo fare sicuramente qualcosa in più in fase offensiva, nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione da sfruttare al meglio. Siamonti di non aver subito gol, siamo una squadra che sa”. Così Matteoai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 tra. “Il mister ha cercato di ridare, il gruppo lo aveva perso. Ha lavorato tanto su questo efisicamente. Sicuramente ci sarà da lavorare ancora tanto, è un allenatore che comunque vuole sempre il massimo da tutti quanti”, ha concluso.0-0,: “ha” SportFace.