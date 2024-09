Juventus-Napoli 0-0 Bremer e McKennie | Peccato ma non vinci senza segnare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Finisce 0-0, partita valevole per il campionato di Serie A 2024/2025, anche se la prestazione dei padroni di casa ha fatto sperare nella vittoria i numerosi tifosi bianconeri ed i giocatorinon nascondono l’amarezza. “Unnon aver vinto la partita, abbiamo dominato ma se non fai gol è difficile – ha detto il difensore brasiliano Gleison-. Ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Stiamo iniziando un percorso, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister. Oggi abbiamo fatto possesso palla, ma è mancato l’ultimo passaggio“. “È difficile vincere, con Koopmeiners abbiamo provato a farci vedere di più in avanti” ha chiosato l’americano Weston, che sulla sostituzione di Vlahovic ha detto: “Dusan è un attaccante e che vive per il gol, ogni partita lui dà sempre il massimo e sono sicuro che il gol arriverà.