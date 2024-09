Juventus e Napoli non si fanno male | finisce 0-0 All' Allianz Stadium vince la noia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Torino, 21 settembre 2024 - All'lanon sinel big match della quinta giornata di serie A, che termina 0-0. E' il terzo risultato a reti bianche consecutivo per la Vecchia Signora dopo quelli con Roma ed Empoli. Poche, pochissime palle gol nell'incontro fra bianconeri e azzurri. In ombra sia Vlahovic (sostituto all'intervallo) che Lukaku. Con questo risultato i piemontesi salgono a quota 9 punti in classifica, mentre i partenopei ne hanno uno in più. Le scelte degli allenatoriÂ(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.