iosonolorenzo esce con Atlante

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) “” è il nuovo singolo diche racconta la complessità del maturare. “” è il nuovo singolo ditorna con il nuovo singolo dal titolo “”. Cosa rappresenta “” di? Con un sound elettropop e un testo che arriva dritto al punto “” è un ritratto lucido e ispirato di quella fase della vita in cui ci si rende conto che diventare adulti non è solo una tappa obbligata, ma un percorso complesso e pieno di sfide. La traccia mette in musica sensazioni come il peso delle responsabilità, le preoccupazioni che ci tengono svegli la notte e il desiderio di trovare un equilibrio tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo diventando.