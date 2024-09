I FLUSSO93 escono con LA SPESA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Dal 20 settembre 2024 in rotazione radiofonica è disponibile “La”, il nuovo singolo deiper Qanto Records disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 13 settembre. “La” è il nuovo singolo deiDal 20 settembre 2024 in rotazione radiofonica “La”, il nuovo singolo deiper Qanto Records disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 13 settembre. Cosa racconta “La” dei? “La” è il racconto della quotidianità di una coppia, descritta attraverso la lente musicale dei. Il brano è una vera e propria rapsodia in versi che finisce per creare un clima di costante tensione e che si evolve secondo dopo secondo.