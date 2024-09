GP Emilia Romagna Misano 2024 Marquez | Impossibile fare meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

"Oggi anche partendo secondo in griglia sarei arrivato quarto. La posizione di partenza non ha determinato il mio risultato". Lo ha dichiarato Marcai microfoni di Sky Sport al termine della gara Sprint del Gran Premio dell'di MotoGP. Il pilota del team Ducati Gresini si è fermato ai piedi del podio sul circuito died è convinto che il risultato della gara di domenica non sarà troppo diverso dalla "gara corta": "Domani la gara se la giocheranno Bagnaia, Martin e Bastianini. Stiamo girando con la stessa moto di due settimane fa e stiamo facendo il massimo".