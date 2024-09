GF spoiler nuovo concorrente Enzo Paolo Turchi dice nome | VIDEO e chi è

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 21 settembre 2024) Al Grande Fratello ogni parola può fare scalpore, edsi è ritrovato dialle prese di gaffe. Durante una chiacchierata con i suoi compagni di avventura, ha inavvertitamenteato un possibile colpo di scena del programma: l'ingresso di Luca Tommassini al GF, celebre coreografo e volto noto in tv. Ma è davvero così? Il suonon era mai uscito nei mesi scorsi tra le indiscrezioni di coloro che avrebbero varcato la famosa porta rossi. "Luca deve venire pure lui qua dentro", ha detto il marito di Carmen Russo, al centro delle critiche per avere ricordato in malo modo Marco Garofalo morto, con una naturalezza che ha immediatamente scatenato i fan sui social. Non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale né da parte di Luca Tommassini né dalla produzione del Grande Fratello.