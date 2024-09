De Paola | L’unica imperfezione dell’Inter? Nel suo calciatore leader!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Paolo Deanalizza il momento, reduce dall’esordio in Champions League, ma soprattutto quello di uno dei suoi fedelissimi titolari. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista. ASSENZA – Paolo De, ospite del salotto di Sportitalia, dice la sua sull’Inter di Simone Inzaghi, che si sta preparando al primo derby della stagione. Il giornalista dichiata: «All’Inter serve Lautaro Martinez e sappiamo che è in crisi di gol. Lasciando stare la parentesi Nazionale, ma se partiamo dall’anno scorso sono diciassette partite che non segna, quattro quest’anno e tredici l’anno scorso. Quindi la sua è un’assenza che viene da lontano. Lautaro Martinez è un giocatore che, non dico abbia smarrito la strada del gol perché comunque è sempre partecipe alle azioni. Se non segna fa l’assist o comunque partecipa ed è vivo. Però a un attaccante come lui manca sicuramente il gol.