Ddl Sicurezza il vizio di confondere diritti e opinioni proprie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) «Dai sit-in alla cannabis light: primo sì alla stretta sui». Così titolava ieri Repubblica l'articolo sul sì della Camera al disegno di legge sulla. Quello della “stretta sui” è, in verità, un refrain: una frase fatta che a sinistra viene rispolverata in diverse occasioni. La ragione del suo successo è presto detta: chi la legga o la ascolti, non può non dedurne, per una sorta di automatismo mentale, che in Italia sia in atto una “svolta autoritaria”. Il governo si appresterebbe pertanto, come ha prontamente commentato Chiara Braga, la capogruppo del Pd a Montecitorio, a varare norme «liberticide» che «reprimono il dissenso».