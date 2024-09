Ci avete regalato una favola Il messaggio delle bimbe ucraine dopo le vacanze ad Anghiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Si chiamano Milana e Olena (6 e 11 anni la loro età) e sono due bambinegià rientrate nel loro Paese, martoriato dalla guerra, per l’inizio dell’anno scolasticoaver trascorso bellissime e spensieratead, ospiti di due famiglie. È grazie alla generosità degli anghiaresi che le due piccole bambine hanno potuto trascorrere un’estate lontano dal fragorebombe in un clima di serenità e in compagnia di bambini italiani, con i quali hanno condiviso occasioni di gioco e divertimento. L’iniziativa fa parte di un progetto di accoglienza promosso dal ministeropolitiche sociali e svolto dalla Associazione Puer che si occupa in Italia di organizzare ospitalità e sostegno a distanza di minori di ogni parte del mondo che si trovano in situazioni di fragilità e disagio economico.