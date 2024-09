Altafini | Inter forte perché criticare Lautaro Martinez? Milan scudetto difficile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024), ex storico giocatore del, in un’vista concessa al collega Nicolò Schira su Tuttosport, ha parlato del momento dei rossoneri e del derby con l’. IL PARERE – Joséparla diin programma domani e della posizione già in bilico di Fonseca: «Spero che ilpossa risorgere nel derby dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice, anche se contro l’è davvero dura. I nerazzurri sono fortissimi e con giocatori di alto livello in tutti i reparti: restano i favoriti per la vittoria dello. La squadra è in grande e palese difficoltà. Si vede chiaramente che i giocatori non lo seguono. Fonseca non riesce a imporre le sue idee. Ilcome Juventus e Napoli ha cambiato allenatore in estate, ma Motta e Conte hanno saputo dare un’identità ben definita alla proprie squadre, catturando i calciatori nel loro progetto.