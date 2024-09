Unisannio la carica dei 200 per il test di ammissione a Scienze Motorie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta oggi presso il polo didattico di via dei Mulini, sede del Dipartimento die Tecnologie dell’Università del Sannio, la prova d’ingresso per il nuovo corso di laureainper lo Sport e la Salute. Circa 200 candidati hanno partecipato al, dimostrando grande interesse per questo innovativo percorso formativo, dedicato alla preparazione di esperti in, benessere e sport. Le iscrizioni ufficiali al corso si apriranno il 28 settembre e si concluderanno il 7 ottobre, con 180 posti disponibili. L’ateneo informa che, in caso di posti vacanti, potrebbe essere prevista una riapertura delle iscrizioni dopo il 7 ottobre. Le lezioni inizieranno il 30 settembre.