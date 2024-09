Un progetto unico nel suo genere che supera i confini del rap e promette di far riflettere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Milano, 20 set. (askanews) – Fare meglio sembra una follia ma Lazza che ha all’attivo 101 Dischi di Platino e 45 Dischi d’Oro, e oltre 4 miliardi di stream complessivi, torna dopo due anni con un nuovo lavoro, non un semplice album, “Locura” è unrivoluzionario per stile e contenuti. “Allora diciamo che Locura è stato unsicuramente complicato da realizzare per tutta una serie di motivi che sono in primis che secondo me il panorama musicale è abbastanza saturo, cioè c’è poca ricerca della novità. Spesso anche da parte mia, perché magari cerco di uscire dalla mia zona di comfort raramente proprio perché vorrei che quegli episodi in cui esco dalla mia zona di comfort vengono messi in risalto proprio perché sono tre, quattro”.