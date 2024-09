The Penguin la recensione | I Soprano sbarcano a Gotham City

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024) La serie: The, 2024. Creata da: Lauren LeFranc. Genere: Crime, Azione. Cast: Colin Farrell, Cristin Milioti, Michael Kelly, Rhenzy Feliz, Mark Strong. Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su NOW, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Ambientata sei settimane dopo gli eventi di The Batman, Theracconta l’ascesa al potere di Oswald “Oz” Cobblepot detto “il Pinguino” nell’ambiente criminale di. A chi è consigliata? La serie targata Sky Exclusive è particolarmente versatile: può essere caldamente consigliata a tutti coloro che hanno amato le vicende raccontate in The Batman, ai fan più accaniti dei fumetti e dell’universo narrativo dell’Uomo Pipistrello, ma anche a chi è alla ricerca di una serie sì fumettosa ma che omaggia anche i migliori crime movie di sempre.