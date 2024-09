Strage con i cercapersone La minaccia di Hezbollah | Pronti a punire Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "avrà la giusta punizione, ma non diciamo né dove né quando". Hassan Nasrallah, la guida di, ha parlato, mostrando tutte le sue contraddizioni, mentre nel cielo di Beirut i jet con la stella di David rompevano il muro del suono. Il bilancio degli attacchi aie ai walkie talkie usati daè salito a 37 morti – 25 uccisi mercoledì e 12 martedì – e oltre 3500 feriti. Il New York Times conferma, citando "tre funzionari informati", che dietro all’intera operazione ci sono i servizi segreti israeliani. Il Mossad non si sarebbe limitato a manomettere iin qualche fase della loro produzione o distribuzione, ma li avrebbe direttamente "fabbricati come parte di un elaborato stratagemma". E per farlo avrebbe costituito la società ungherese Bac Consulting.