SpazioKörper di Napoli | Un Settembre di Arte e Danza Contemporanea

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo la pausa estiva, lodiriprende con una programmazione ricca di eventi di alto livello artistico. Il teatro, situato in Via Vannella Gaetani 27, ospiterà il 28 e 292024 due produzioni di Fabbrica Europa, una delle realtà più importanti della scena artistica europea, fondata nel 1994 a Firenze. W AM I is Still a Question di Nunzia Picciallo – 28Il 28, alle ore 18:00, sarà presentato W AM I is Still a Question, una performance multidisciplinare dell’artista Nunzia Picciallo. L’opera esplora le cinque W del giornalismo – Chi, Cosa, Dove, Quando, Perché – trasformandole in domande fondamentali del processo creativo. La performance si sviluppa attraverso il corpo, il movimento e la pittura, offrendo un’esperienza ibrida che si distacca dai canoni tradizionali.