Sophia Loren la diva e la sua Firenze

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Una giornata particolare (per citare il capolavoro diretto da Ettore Scola) per una stella che ha fatto grande il cinema italiano. Oggi, 20 settembre,compie 90 anni e come non ricordare il suo legame strettissimo con. Ospite illustre nelle grandi occasioni cittadine: nel 2010 era presente all’inaugurazione della stagione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nel 2021 ricevette le Chiavi della città dall’allora sindaco Dario Nardella. Per citarne due.inaugura il suo ristorante a(Giuseppe Cabras/New Press Photo) A due passi da piazza della Repubblica poi c’è il suo ristorante. Sempre 3 anni fa la grande attrice napoletana inaugurò l’elegantissima sede fiorentina, l’altra si trova a Milano, dove è possibile degustare piatti della tradizione napoletana e, naturalmente, pizza.