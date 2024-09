Sinner verso il n 1 a fine 2024 | i punti da difendere e il confronto con Alcaraz Djokovic e Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Siamo alla stretta finale della stagione tennistica. Un percorso lungo e molto impegnativo che ora vedrà i tennisti impegnati nella serie di tornei sull’hard outdoor/indoor che definirà il quadro della situazione in classifica. Jannikha iniziato la sua quindicesima settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino, reduce dal trionfo agli US Open, si sta preparando in vista della trasferta asiatica dove ha in programma il torneo di Pechino e di Shanghai. Il suo margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori è importante, ma Jannik dovrà tener conto anche delle scadenze rispetto ai riscontri del 2023. Come rappresentato dal ranking ATP, il pusterese a 11180e precede il tedesco Alexander(6875), lo spagnolo Carlos(6690) e il serbo Novak(5560).