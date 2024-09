Paola Perego il racconto in lacrime gela tutti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024) Personaggi Tv. La prossima domenica, 22 settembre 2024,è pronta per tornare al timone di Citofonare Rai2, in coppia con Simona Ventura, a partire dalle 10.15. La conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato di un nuovo programma che realizzerà insieme a Federico Moccia. Inoltre,ha rivelato cos'è successo ad una donna, vittima di violenza, che doveva essere sua ospite tempo fa: il suoè da brividi. Un nuovo programma perPresto la conduttrice tornerà su Rai 2 in compagnia di Simona Ventura, ma non solo.