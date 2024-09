Panchina Milan ‘’guerra di potere’’ tra Ibrahimovic Moncada e Furlani La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 20 settembre 2024), secondo La Repubblica: sarebbe ”guerra” di potere trae il duoper il successore di Fonseca 90 minuti separano ildalla conoscenza del suo futuro ine non solo. Il derby, come detto, è il crocevia anticipato di questa stagione, partita nel peggiore dei modi per il neo tecnico Paulo Fonseca, sia in serie A che in Champions League. Negli ultimi giorni sono spopolati i possibili nomi candidati a sedere sullarossonera in caso di esonero del portoghese. Secondo quanto riporta la Repubblica, sarebbe un corso un conflitto d’interessi tra Zlatan, che più volte ha sottolineato a suo modo di essere lui il ”capo” e il duo, per quanto riguarda il successore di Fonseca.candida Tudor,guarda su Sarriditra