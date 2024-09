Ospedale Fatebenefratelli inaugurato l’anno sociale e pastorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Navigare la complessita? nell’del futuro”, è stato questo il tema che ha contraddistinto la giornata dedicata daidi Benevento all’apertura del2024 – 2025 che si è tenuta nella Sala Convegni Fra Pietro Maria de Giovanni dell’Sacro Cuore di Gesùdi Benevento. E’ stata una importante occasione di incontro e confronto – ha dichiarato il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos – per la corretta definizione, non solo degli obiettivi da perseguire, ma anche delle misure da adottare comee come Famiglia Ospedaliera nell’interesse del “malato, della struttura e dei collaboratori” per il 2025. “L’del futuro, dobbiamo costruirlo noi con il nostro impegno.