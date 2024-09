Orban incontra l' eroe Salvini | Sei il patriota più ricercato d' Europa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Ho avuto un incontro eccellente oggi con ilpiùd', Matteo". Lo scrive sui social il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbán, a termine di un incontro con il vicepremiera Budapest. Il leader della Lega si trova nella capitale ungherese in occasione del vertice informale dei ministri dei Trasporti dell'Unione europea. "Grazie per la tua visita, Matteo! Sei il nostroe sei sempre il benvenuto in Ungheria", ha continuato il presidente nel suo post. Il bilaterale è durato più di un'ora, ed è stato poi esteso alle rispettive delegazioni. Sul tavolo ci sono state sì questioni legate al commercio e alle infrastrutture europee, ma anche e soprattutto questioni legate alla politica internazionale e al posizionamento dell'nel conflitto in Ucraina.