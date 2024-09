Omicidio Bergamini oggi la Procura presenta il conto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ferrara, 20 settembre 2024 – E’ ripresa la fase finale della requisitoria del pm Luca Primicerio davanti alla Corte di Assise di Cosenza, nel processo che vede alla sbarra Isabella Internò, la ex fidanzata di Donato ‘Denis’, il calciatore di Argenta ucciso il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, quando aveva da poco compiuto 27 anni. La requisitoria termineràcon le richieste della, presumibilmente di condanna di Internò, che nel 2021 è finita a processo perpremeditato in concorso con ignoti. Dopo trentacinque anni, quindi, potrebbe esserci davvero la prima richiesta di condanna nell’ambito di una vicenda giudiziaria assurda.