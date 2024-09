Oggi sceglieresti il Napoli o la Juve? la risposta di Sarri sorprende | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ex tecnico dintus, Maurizio, ha rilasciato un’intervista al canale You Tube del giornalista Alfredo Pedullà, parlando anche dell’incontro delle due compagini. Tra gli allenatori che, sicuramente, hanno avuto un impatto importante nella storia recente delè sicuramente Maurizio. All’ombra del Vesuvio, il tecnico toscano si è consacrato come grande allenatore, sfiorando uno Scudetto con 91 punti e portando in giro per l’Europa un calcio che, per molto tempo, è stato riconosciuto come il più bello e scoppiettante dell’epoca. In molti, però, non hanno “perdonato” il suo passaggio allantus, arrivato dopo la parentesi con il Chelsea, maresta senza dubbio una figura importante per la crescita deldi questi ultimi anni.