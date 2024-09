MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 Bagnaia | Feeling strano mi sento lento ma tempi incredibili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Ildella pista per me oggi è stato davvero. Io personalmente mi sentivo molto. Nella prima fase di accelerazione manca molto grip, però poi in trazione riesci ad accelerare meglio. Ho avuto delle sensazioni particolari, ma iche ho fatto sono stati”. Queste le parole del pilota della Ducati ufficiale, Francesco, a Sky Sport dopo le prove libere del Gran Premio dell’a Misano: “In qualifica non so se potremo scendere sotto l’1’30”. Vedremo, il grip sarà migliore, ma la temperatura dovrebbe essere più bassa. Siamo partiti con la stessa base dello scorso weekend, ma abbiamo corretto alcune modifiche. Ora ho una moto più stabile in uscita di curva”.GP: “, mima” SportFace.