(Di venerdì 20 settembre 2024) Il calo degli sbarchi sulle costene nasconde una realtà brutale e scioccante. Un’del, pubblicata il 19 settembre 2024, apre gli occhi su un sistema die violenze che si celale quinte della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Il reportage rivela l’ennesimo quadro inquietante di violazioni dei diritti umani perpetrate da forze di sicurezza tunisine finanziate dall’Unione Europea,in testa. Mentre alcuni leader europei guardano al governono come a unda seguire per la riduzione degli arrivi via mare, le testimonianze raccolte dalraccontano l’irraccontabile. Aisha, nome di fantasia usato per proteggere l’identità di una giovane migrante intervistata, descrive un’esperienza terrificante con le forze di sicurezza tunisine dopo un viaggio estenuante attraverso il deserto.