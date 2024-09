LUOGO E DATA DI NASCITA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Samuel Peron comincia a danzare all’età di quattro anni. Nel 1991 partecipa allo show ’Sabato al circo’ nel corpo di ballo di Cristina D’Avena e nel ’92 a ’Bravo Bravissimo’ condotto da Mike Bongiorno. Dal 2005 al 2023 fa parte della squadra dei maestri di ’Ballando con le stelle’. Nel 2013 compare nell’episodio ’Senza scrupoli’ della serie televisiva ’Un caso di coscienza 5’ in onda su Rai 1 per la regia di Luigi Perelli. Dal 2020 partecipa al programma ’Buongiorno benessere’ come inviato sportivo. Dal 2021 al 2023 prende parte come ospite fisso a ’Oggi è un altro giorno’. Nel 2023 vince la quarta edizione de ’Il cantante mascherato’, nei panni del Cavaliere veneziano. Dall’8 aprile al 5 giugno 2024 concorre al reality ’L’isola dei famosi’, dove si classifica al secondo posto con il 31% delle preferenze.