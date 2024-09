Luis Enrique | Sciopero? Dobbiamo adattarci alle richieste del club non ho molto da dire

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ancheha parlato del possibiledei calciatori nella conferenza stampa pre Reims-Psg. Lo spagnolo è stato più diplomatico di Ancelotti. Ha ribadito la necessità di adattarsi al calendario anche se ifrancesi sono più fortunati. Infatti, con un campionato a 18 squadra, giocano quattro partite in meno.: «al calendario»interviene sul possibiledel calendario «Siamo fortunati che il nostro campionato abbia due squadre in meno, quindi quattro partite in meno. Il campionato francese è diverso.del. Non hoda. Dovremoal calendario». Contro il Reims non ci saranno Ramos e Asensio, è il momento di Kolo Muani? «Gli infortuni fanno parte del calcio. Siamo come una piccola famiglia, soffriamo tutti».