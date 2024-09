La Vigor con un D’Errico in più | Le vittorie aiutano il morale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il maltempo ha creato qualche contrattempo agli allenamenti, ma non placa la voglia di vincere della. Clementi e la squadra stanno preparando con attenzione il terzo appuntamento della stagione dopo i due successi contro Castelfidardo e Avezzano. Sarà una lunga trasferta quella in terra molisana, lafarà visita al Città di Isernia che proprio domenica scorsa ha battuto di misura il "Castello". I rossoblu scenderanno in campo domenica, alle 15, allo stadio "Civitelle" di Agnone. La squadra è concentrata e potrà contare su un elemento particolarmente motivato: Gianfranco, tornato decisivo e galvanizzato dopo il gol del 2-1 segnato domenica scorsa. "L’adrenalina che si prova dopo una rete del genere è difficile da spiegare, certe emozioni mi mancavano da un po’ - dice l’attaccante di origine argentina -.