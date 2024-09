Innovazione e futuro del settore ittico in Campania domani a Ispani il convegno di Agripesca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le innovazioni che attendono il mondo della pesca e il loro impatto sulinsaranno al centro del“La Pesca ine il suoattraverso l’” – realizzato da(federazione delle imprese agricole, della pesca e della acquacoltura) con il patrocinio del Comune die con il finanziamento del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Programma PNT) – che si terrà ad(Salerno), 21 settembre, a partire dalle ore 16. Le tematicheObiettivo delsarà, anzitutto, rendere edotti gli imprenditori della pesca relativamente alle opportunità di finanziamento disponibili per le attività di pesca e acquacoltura attraverso il mercato dei capitali e dei bandi pubblici, fornendo loro una guida pratica su come accedere ai fondi e sui requisiti necessari per ottenerli.