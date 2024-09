Il maltempo non ferma la fiera d’autunno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fino a domenica, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, si svolge la tradizionaledi autunno. Il programma della kermesse prevede musica, spettacoli, laboratori, stand commerciali, street food, mercatini e luna park. Oggi alle 21,30 in piazza del Popolo si terrà "Riapriamo il sipario in piazza", una serata di parole, musica e risate con Vito, Alessandro Bianchi e Dark Machine – Pink Floyd Tribute Band a cura del Teatro Fanin per inaugurare la propria stagione teatrale 2024 - 25. Domani dalle 20 in piazza del Popolo si terrà "Boom Live Show", un evento da ballare: Start line up con Noga, Lele, Guglielmo, Nartico, Ishwar, Marra el Guapo, Dj set di Fake Pope e Michele Finessi e la voce di Zambo. Domenica chiuderà la manifestazione il concerto in ricordo di Junior Magni, per ricordare il maestro del liscio, con Rossana Biagioni e la sua band, Andrea Montanari e Michele.