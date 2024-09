His Three Daughters recensione | un' opera semplice che esplora in profondità il dolore di chi resta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il film di Azazel Jacobs è molto più che undramma famigliare: è un saggio sull'accettazione della morte di un padre, e sul difficile recupero di legami andati perduti. In streaming su Netflix. Un respiro leggero, quasi impercettibile, che potrebbe essere l'ultimo. Un corpo fragile, debole, che ha combattuto per troppo tempo e che adesso ammette la propria sconfitta. Ma in Hisdi Azazel Jacobs (presentato al Toronto Film Festival nel 2023 e ora disponibile su Netflix) non è la figura del papà malato Vincent al centro dell', quanto quella delle sue tre figlie, Katie (Carrie Coon), Rachel (Natasha Lyonne) e Christina (Elizabeth Olsen). Una focalizzazione narrativa sottolineata dal titolo stesso di un'che parla di tre figlie, piuttosto che di semplici sorelle. È un, quello della morte imminente del