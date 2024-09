Giochi del Mediterraneo approvati gli schemi di convenzione per il centro tennis Magna Grecia e l’urban sport center

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoL’iter che porterà alla realizzazione delle opere infrastrutturali in cui si svolgeranno le gare dei “XXdel2026” si arricchisce di nuovi tasselli. Questa mattina la Giunta comunale di Taranto ha approvato due importanti delibere che, proposte dall’assessore alistica, Edmondo Ruggiero, spianano la strada alla riqualificazione e alla costruzione di tre impianti fondamentali per lo svolgimento della manifestazioneiva internazionale. Il primo provvedimento ruota attorno all’approvazione deglidisottoscritti dal Commissario straordinario per i, Massimo Ferrarese, e dal sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci. per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi a due progetti.