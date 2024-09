Crystal Palace vs Manchester United – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilcercherà di vincere la sua terza partita consecutiva in tutte le competizioni quando si recherà al Selhurst Park per affrontare ilin Premier League sabato 21 settembre sera. I Red Devils cercheranno la rivincita contro gli Eagles dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita al Selhurst Park nel maggio della scorsa stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueIlè una delle seidella Premier League rimaste senza vittorie dopo quattro partite in questa stagione: gli uomini di Oliver Glasner hanno raccolto solo due punti nei pareggi contro Chelsea e Leicester City.