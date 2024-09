Corriere dello Sport – Juve-Napoli sarà uno spot per il calcio italiano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-20 23:02:00 Amici di Just.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a temamercato proveniente dal– In Canada si trova bene, ma in futuro non esclude un ritorno in Europa. Lorenzo Insigne ha parlato in esclusiva con il-Stadio dintus-, super sfida della 5ª giornata di Serie A. Per uno che ha trascorso una vita in azzurro, diventando anche il capitano della squadra, non può essere mai una sfida banale. “Per me è sempre stata una partita importante, per la rivalità che c’è significa tanto.sicuramente una bella sfida tra due squadre nuove e con due allenatori diversi: un belloper il. Non so se riuscirò a vederla, giocherò in trasferta, ma ci proverò”.