Conte è diventato più paziente meno ossessionato dal giudizio degli altri Zazzaroni

(Di venerdì 20 settembre 2024)piùdal) Scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport: Ci vuole tanta energia per essere Antonio. Serve energia per assumersi la responsabilità totale della squadra. Serve per avere sotto controllo tutto e tutti, dal centravanti al cuoco, al magazziniere, agli angoli più remoti del centro sportivo. Serve per tenere sempre alta la concentrazione e non farsi scavalcare nella gestione di uomini e situazioni. Serve energia, tanta. Sono convinto che nell’ultimo anno al Tottenham sia stato proprio il calo derivato da tragedie che l’avevano colpito (la morte di Ventrone e Vialli) la causa principale di quello che molti considerano l’unico fallimento della sua carriera. Che fallimento non è stato.