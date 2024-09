Colombo ed Esposito in gol l’Empoli passa a Cagliari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024)(ITALPRESS) – Un Empoli ancora imbattuto sbanca l’Unipol Domus Arena e raggiunge momentaneamente il Napoli a quota 9 punti e al secondo posto in classifica. Nella gara che apre il programma della quinta giornata, le reti diedpiegano 2-0 il: brutto colpo per i sardi, ancora penultimi, che lasciano il terreno di gioco tra le contenute contestazioni del pubblico di casa. Ritmi blandi e poche occasioni in avvio. Pezzella calcia e prende l’esterno della rete, sul fronte opposto Vasquez sbaglia l’uscita maanticipa sul più bello Deiola e salva il risultato: questo e poco altro nella prima mezzora del match in cui ilfa possesso palla, seppur sterile, esi difende dando comunque l’impressione di poter essere pericoloso.