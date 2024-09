Chi è Kelly Joyce concorrente di Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024)edizione 2024 conta 11 partecipanti, tra cui figura anche la cantante francese, classe 1982, nata a Parigi, cresciuta in Romagna e famosa per una hit internazionale nota a tutti, del periodo primi 2000: Vivre la vie. Una carriera lunga e internazionale, cheha affiancato alla passione da sommelier. Ripercorriamo per tappe la sua vita e il suo percorso musicale. Chi èNon tutti sanno cheha origini nobili. Suo padre, King Joe Bale, è discendente di un principe dell’ex impero africano Bantu e Ambasciatore dello Zaire in Francia, mentre sua madre, Emmanuelle Simoes De Fonseca, è contessa di Burgos e Segovia, discendente della stirpe reale spagnola-portoghese. Maha radici illustri anche nel mondo dello spettacolo, da cui ha ereditato ilnto.