Champions | Arteta Arsenal inconsistente nel secondo tempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) "Abbiamo cominciato molto bene con un ottimo approccio facendo circolare bene la palla tra alcune opportunità, nella seconda parte abbiamo perso un po' il controllo della partita e siamo stati inconsistenti soffrendo troppo in difesa". Mikelnon si dice contento deldel suoinLeague in casa dell'Atalanta: "Abbiamo concesso pure il rigore, Raya ha fatto una delle migliori parate che abbia mai visto. Nella ripresa abbiamo avuto una sola occasione con Martinelli, ma grossa", prosegue il tecnico basco. "Raya è sempre stato impressionante anche in contesti diversi, ma sta diventando eccezionale. Oggi ci ha tenuti in partita lui - prosegue-. E' stata una partita molto emotiva da giocare, c'erano momenti in cui non andava nella nostra direzione.