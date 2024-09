Cesa riparte il dopo scuola comunale per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 20 settembre 2024). Con la riaperturaanche il servizio di “per glidi. È stato emesso apposito avviso, per consentire, alle persone interessate, di fare domanda. Il servizio sarà svolto nell’ambito del Servizio Civile Universale ed “ha come obiettivo – precisa il sindaco Enzo Guida – di ridurre e prevenire il fenomenodispersione e dell’abbandono scolastico precoce, erogando servizi di tutoraggio scolastico”. Tra le attività previste vi è quella del sostegno e recupero di discipline scolastiche, mediante un servizio digratuito. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, ai soggetti fragili in carico ai servizi sociali e a soggetti svantaggiati, nonché alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra casa e lavoro.