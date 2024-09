Blitz a palazzo Fava distrutta un’opera di WeiWei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 – È entrato all’interno di, in via Manzoni, dove poche ore prima era stata inaugurata la mostra di Ai‘Who am I?’ e ha distrutto, riducendola in pezzi, la statua di porcellana esposta al primo piano, il ‘Porcelain cube’. La grande opera si trovava proprio all’ingresso dell’esposizione dedicata all’artista dissidente cinese. Il vandalo è stato bloccato dai presenti. Sul posto è intervenuta subito la polizia e le Volanti hanno preso in carico l’uomo, accompagnato negli uffici di via degli Agresti dove adesso la sua posizione è al vaglio. Qualche notizia sulla mostra Ai, artista cinese da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, si presenta a Bologna con la sua prima personale: “Ai. Who am I?”, visitabile dal 21 settembre al 4 maggio 2025.