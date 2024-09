Black Mirror | Il primo teaser della stagione 7 rivela un cast impressionante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024) La prossimadidi Netflix sta entrando in produzione con unenorme e stellare che comprende Awkwafina, Peter Capaldi, Paul Giamatti e Rashida Jones. La serie antologica riunirà un gruppo di attori di talento, anche se ovviamente molti di loro non condivideranno lo schermo in un episodio. Cristin Miloti del Pinguino ed Emma Corrin di Deadpool & Wolverine saranno presenti nella nuova, che dovrebbe arrivare sul canale di streaming il prossimo anno. A causanaturaserie, i dettagli sui personaggi stessi e sulle storie che li vedranno protagonisti non saranno resi noti fino a quando non si avvicinerà la produzione.