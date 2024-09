Ancona Gadda verso la conferma della formazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anche l’è stata frenata dall’ondata di maltempo che ha colpito la città e le Marche: ieri mattina l’appuntamento per la squadra era fissato al Dorico, ma cinque giocatori non sono riusciti a raggiungere l’impianto di vialeVittoria a causa delle strade allagate in diverse zonecittà. Allenamento rimandato e spostato nel pomeriggio al Del Conero con Andrea Bruniera, per una seduta in palestra, per Alluci, Belcastro, Boccardi, Gulinatti e Martiniello, con Massimoche, dunque, ha potuto lavorare con tutti gli altri ma senza ben cinque titolari. Intanto il dg Francesco Ancarani è rientrato temporaneamente a casa sua, nel Ravennate, altra zona duramente colpita dall’alluvione, ieri, per verificare che fosse tutto a posto, visto anche quanto era successo un anno fa. Da oggi sarà nuovamente ada seguire tutti i dettagli riguardo alla partita di domenica.