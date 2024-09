Al via la Festa della Salute iCare Il paziente al centro dei convegni | Per un sistema sicuro e inclusivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) VIAREGGIO È tutto pronto per l’inaugurazione, che avverrà oggi, alle 18, nelle sale del Principino, per la tre giorni di, tavole rotonde, screening e consulenze gratuite, che renderanno la cittàdi sanità,e di sguardo proiettato ad un futuro innovativo e. Questo, e molto altro, è la, l’evento promosso con il contributo del Comune e organizzato in collaborazione con Motore Sanità e in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione, che riunisce 55 associazioni di pazienti da tutto il Paese, rappresentando un’ occasione unica per dialogare sullo statoSanità in Italia.