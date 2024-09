WTA Hua Hin 2024 risultati 19 settembre | ai quarti Rebecca Šramková eliminate tutte le teste di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo una lunga sospensione per pioggia si riescono a portare a termine tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile ai Thailand Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Hua Hin: escono di scena quest’oggilediancora in corsa. La nipponica Mai Hontama rimonta ed elimina la padrona di casa thailandese Lanlana Tararudee, in tabellone con una wild card, con lo score di 2-6 6-4 6-1, e domani se la vedrà con la neerlandese Arianne Hartono, che nella prosecuzione della sfida tra qualificate sospesa ieri nel primo set, elimina la cinese Xinyu Gao col punteggio di 6-1 4-6 6-2.