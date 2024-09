Una ’rete’ alternativa ai governi locali di centrosinistra e destra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nasce dalle città toscane "una rete regionale delle liste delle coalizioni che a livello comunale si sono presentate e sono collocate comealle destre e al, in alcuni casi come realtà di governo, in altre come forza di opposizione". Questa rete ha tenuto una riunione operativa a Empoli nei giorni scorsi e ha raccolto l’adesione al progetto da parte di numerose forze politiche, a cominciare da Buongiorno Empoli-Siamo Empoli col consigliere comunale Leonardo Masi (nella foto) e la consigliera Sabrina Ciolli e poi Guicciardo Del Rosso e Sandrine Courtes, rispettivamente capogruppo e consigliera di Viviamo Capraia e Limite, Ilaria Antonelli e Francesco Polverini, consiglieri di Montelupo è partecipazione, Gabriel Cordero, consigliere comunale L’è tutto da rifare di Cerreto Guidi e Giuseppe Pandolfi consigliere di In Comune per Vinci.