Uccisione bimbo giapponese divide ulteriormente Tokyo e Pechino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (askanews) – Il brutale assassinio di un bambinodi 10 anni a Shenzhen rischia di pesare come un macigno sui già deteriorati rapporti tra, anche perché da tempo il sentimento anti-nipponico in Cina è in aumento e le contese internazionali mettono in rotta di collisione i due più importanti paesi dell’Asia orientale. “Il peggio è accaduto: un bambino che frequentava la scuolaa Shenzhen è stato accoltellato a morte. Questo è il risultato di un’educazione scolastica anti-che prosegue da lunghi anni e delle dichiarazioni belligeranti della ‘diplomazia wolf warrior’ dei recenti anni”, ha sintetizzato con un post su X Shingo Yamagami, un ex ambasciatore nippnico di lungo corso, che ha rappresentato il Giappone anche negli Stati uniti.