Striscia la Notizia clamoroso | non proprio le Veline chi ballerà sul bancone | Guarda

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nuovo vento suldila. Antonio Ricci, infatti, ha annunciato le nuovedel tg satirico più longevo d'Italia, in onda su Canale 5 dal 23 settembre con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica. Inclusione, perché quest'anno non ci saranno più le due classiche, bensì una velina e un “velino”: Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Ricci stesso ha dichiarato: “Per chi volesse dire che lenon parlano ebbene la Velina di oggi, Bea, parla ben quattro lingue!”. E infatti la Coari, 21 anni, di Genova, dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta a Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti all'Università di Genova. Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo. “La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva”. A trasmettergli la passione per la danza, da quando aveva 4 anni, è stata la mamma.