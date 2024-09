Striscia la Notizia Antonio Ricci annuncia il debutto del Velino | chi è Gianluca Briganti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Svolta storica ala: per la prima volta nella storia del programma satirico di Canale 5, arriva un “” al posto della tradizionale coppia di veline.hato con orgoglio questa novità, che vedrà il ballerinoesibirsi sul celebre bancone a partire dal 23 settembre. Accanto a lui ci sarà la nuova velina, Beatrice Coari. La conduzione sarà affidata a Michelle Hunziker e Nino Frassica.Leggi anche: Mara Venier, gaffe a Domenica In con Renzo Arbore: errore nel gioco, “L’ho fatto!” Chi sonoe Beatrice Coari, 37 anni, nato a Viareggio, ha iniziato a ballare a soli 5 anni. Con una lunga carriera nei musical e diverse esperienze in tv,si appresta a diventare il primo “” di